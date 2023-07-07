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الاتفاق يعلن رحيل نعيم السليتي وسعيد المولد ويوسف نياكاتي

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
الاتفاق يعلن رحيل نعيم السليتي وسعيد المولد ويوسف نياكاتي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، عن رحيل 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول وهم “التونسي نعيم السليتي والفرنسي يوسف نياكاتي وسعيد المولد”.

ووجه حساب النادي في “تويتر” الشكر للثلاثي متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

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مسيرة الثلاثي مع الاتفاق

ولعب السليتي في الموسم الماضي 11 مباراة مع فارس الدهناء سجل خلالهم هدفًا وحيدًا، بينما لعب يوسف نياكاتي 25 مباراة مع الفريق سجل فيهم 8 أهداف.

بينما لعب سعيد المولد 26 لقاء صنع فيهم 5 أهداف.

وسيخوض فارس الدهناء معسكرًا إعداديًّا في كرواتيا استعدادًا للموسم المقبل.

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