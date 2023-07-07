الاتفاق يعلن رحيل نعيم السليتي وسعيد المولد ويوسف نياكاتي

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أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، عن رحيل 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول وهم “التونسي نعيم السليتي والفرنسي يوسف نياكاتي وسعيد المولد”.
ووجه حساب النادي في “تويتر” الشكر للثلاثي متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.
ولعب السليتي في الموسم الماضي 11 مباراة مع فارس الدهناء سجل خلالهم هدفًا وحيدًا، بينما لعب يوسف نياكاتي 25 مباراة مع الفريق سجل فيهم 8 أهداف.
بينما لعب سعيد المولد 26 لقاء صنع فيهم 5 أهداف.
وسيخوض فارس الدهناء معسكرًا إعداديًّا في كرواتيا استعدادًا للموسم المقبل.