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من أجل الارتقاء بجودة المياه المقدمة للعملاء

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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نفذت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي مشروع استكمال شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بتكلفة قاربت 42 مليون ريال. ويأتي ذلك من أجل الارتقاء بجودة المياه المقدمة للعملاء.

شبكة المياه وتطويرها في أحياء حائل

وأوضحت الشركة أن المشروع يتضمن استكمال وتطوير شبكات المياه في أحياء: (السمراء – الودي – مريفق – قفار – قصر العشراوات) بأقطار مختلفة (110 مم، 160 مم، 225 مم) وبأطول بلغت إجماليها (86.222) مترًا طوليًا، إضافة إلى استبدال عدد من التوصيلات المنزلية بلغت (1384) توصيلة منزلية، داعيةً عملاءها في هذه الأحياء والذين لم يسبق لهم التقديم التوجه لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية الرسمية.

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يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها الشركة لخدمة المواطنين لتحسين جودة إيصال المياه، مؤكدةً أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية.

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