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الحرارة بالفترة المؤقتة أعلى من المعدل

الانكسار الحراري في السعودية يبدأ بعد أسبوعين

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
الانكسار الحراري في السعودية يبدأ بعد أسبوعين
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن أجواء السعودية تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بعد أسبوعين، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تسمى فترة انتقالية بين فصلي الصيف والخريف وتكون بها الحرارة أعلى من المعدل.

وقال كراني في تغريدة عبر موقع تويتر، كلها حوالي ٢ أسبوع، انكسار حراري سوف يترك بصماته على معظم أجواء السعودية، بانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين (٣م .. ٦م) وسوف يتم متابعة تحرك المحاور وبداية دخول الفترة الانتقالية بين فصلي (الصيف، الخريف) علما بأن الحرارة للفترة الانتقالية، ستكون أعلى من المعدل.. والله أعلم.

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الطقس المتوقع اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حارًا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران(شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر الى المتر والنصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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