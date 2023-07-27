البحرين تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

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أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة التي سقطت أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وأكدت الوزارة تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء.