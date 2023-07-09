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الشركة بصدد تسليم المنتجعات الآن إلى المشغلين

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن الشركة تسير حسب الجدول المخطط لافتتاح ثلاثة منتجعات هذا العام.

تسليم المنتجعات

وقال باغانو: “نحن بصدد تسليم المنتجعات الآن إلى المشغلين وهذه الفنادق ستبدأ العمل هذا العام”، وفقا لـ”العربية”.

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تشغيل الأصول

وأضاف: “على مدار العام المقبل لدينا 13 منتجعًا آخر في البحر الأحمر وثمانية منتجعات أخرى في أمالا، وكلاهما على المسار الصحيح ونتوقع الانتهاء من عملية البناء بحلول نهاية العام المقبل وتشغيل هذه الأصول في بداية عام 2025”.

 

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