Icon

موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر Icon السلفادور تدعم ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 Icon نتائج الدفعة الأولى من القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن Icon إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية Icon البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء Icon والد الشيف بوراك يسخر من ابنه ويرد على اتهاماته لأول مرة Icon الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر Icon ارتفاع أسعار البنزين حول العالم يثير قلق البنوك المركزية Icon ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إضافة بعض التعديلات على تصميم الطرق

البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء مطلع الأسبوع الماضي، بتنفيذ مشروع تأهيل طريق الشمال الدولي داخل نطاق المحافظة بطول 5,500 م، وإزالة الطبقات القديمة بالكامل ووضع طبقات من الأساس الحجري بسمك 20 سم، وطبقات من الأسفلت بسمك 25 سم،وكشط وإعادة سفلتة لجزء من الطريق بمدخل المحافظة الشرقي بطول 2,500 متر.

وأجرت الأمانة بعض التعديلات على تصميم الطريق بإضافة مسار يسمح للقادمين من طريق عرعر إلى حفر الباطن بالمرور دون التوقف عند الإشارات، وإنشاء حارات لدخول المحافظة من خلال جزيرة مثلثة بمنتصف الطريق لتنظيم حركة المرور،واستحداث دوار عند تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع الطريق الدولي مع مسار للوصول إلى شارع الستين والمناطق الإستثمارية.

قد يهمّك أيضاً
ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم