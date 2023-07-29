البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء

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بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء مطلع الأسبوع الماضي، بتنفيذ مشروع تأهيل طريق الشمال الدولي داخل نطاق المحافظة بطول 5,500 م، وإزالة الطبقات القديمة بالكامل ووضع طبقات من الأساس الحجري بسمك 20 سم، وطبقات من الأسفلت بسمك 25 سم،وكشط وإعادة سفلتة لجزء من الطريق بمدخل المحافظة الشرقي بطول 2,500 متر.
وأجرت الأمانة بعض التعديلات على تصميم الطريق بإضافة مسار يسمح للقادمين من طريق عرعر إلى حفر الباطن بالمرور دون التوقف عند الإشارات، وإنشاء حارات لدخول المحافظة من خلال جزيرة مثلثة بمنتصف الطريق لتنظيم حركة المرور،واستحداث دوار عند تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع الطريق الدولي مع مسار للوصول إلى شارع الستين والمناطق الإستثمارية.