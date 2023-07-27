البرلمان العربي يعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأسفر عنها استشهاد طاقم الطائرة.
وأكد العسومي في بيان له اليوم، تضامن البرلمان العربي التام وتعاطفه مع المملكة في هذا المصاب، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.