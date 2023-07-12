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البلاد المالية: إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
البلاد المالية: إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البلاد المالية عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 11-07-2023 م.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم: “إنه يمكن  الاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة عن طريق زيارة موقع شركة البلاد المالية”.

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مؤشرات سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، معاملاته على ارتفاع بنحو 77.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 11664.50 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 354 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات العربية، وسدافكو، واتحاد اتصالات، وعلم، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، في المقابل كانت أسهم شركات أنعام القابضة، والباحة، والخدمات أميانتيت، وملاذ للتأمين، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.06% و7.87%.

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