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تحفيزًا للابتكار والمنافسة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار

البنك المركزي السعودي يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
البنك المركزي السعودي يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
المواطن - فريق التحرير

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يعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، صدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف النظام، من خلال تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لقطاع المدفوعات في السعودية.

الأطر التنظيمية

وأوضح البنك المركزي السعودي، أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك المركزي في حماية القطاع المالي واستقراره، وتعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI).

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بيئة جاذبة للاستثمار

كما تحقق اللائحة التنفيذية بيئةً جاذبةً للاستثمار؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال وضع المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة المدفوعات، وتحفيز الابتكار والمنافسة، بما يساهم في توليد خدمات ومنتجات تواكب المستجدات الدولية في قطاع المدفوعات وتلبي احتياجات كافة فئات العملاء بما يحقق الشمول المالي.

حقوق الأطراف

وبيّن البنك المركزي السعودي، أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات في السعودية، وتنظيم التزامات كافة الأطراف في عمليات المدفوعات، بما يساهم في حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات، كذلك تضمنت الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات المهمة ونهائية التسوية، بما يضمن سلامة التعاملات واستقرارها.

وقد طرح البنك المركزي في وقت سابق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالها- تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة- وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذ منها ما يحقق أهداف النظام قبل اعتمادها بالصيغة النهائية، علمًا أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها دخلت حيز النفاذ من تاريخ إصدارها، وتحل محل القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات. ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي عبر (الرابط).​

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