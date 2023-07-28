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جهود سعودية سياسية وإنسانية متواصلة لدعم اليمن

البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن
المواطن - فريق التحرير

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ذكر البيت الأبيض، أن المملكة العربية السعودية ساهمت بدور كبير لتمديد الهدنة في اليمن.

وأفاد البيت الأبيض بأنه يريد أن يرى شرقًا أوسط متكاملًا بحسب ما نقلت “العربية”.

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وفي الشأن الفلسطيني أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة لا زالت تؤمن بحل الدولتين.

جهود سعودية

جدير بالذكر أن القيادة السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح شعوب المنطقة وتضعها كأولوية كبرى، وتحرص دائمًا على تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية والعمل على إنهاء كافة الخلافات والصراعات ورأب الصدع بين مختلف مكوناتها السياسية وصولًا إلى سلام دائم يؤدي إلى إعادة اللحمة والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وفي الشأن اليمني، سعت السعودية جاهدة لرأب الصدع بين طرفي النزاع في اليمن عبر مبادراتها وزيارات وفودها، إلى جانب أعمالها الإنسانية والإغاثية المستمرة منذ بدء الأزمة اليمنية.

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