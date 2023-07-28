هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن قتلى وجرحى في قصف مسيرة تركية لمعسكر بسوريا الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا أول قرار من ماتياس يايسله بعد توليه تدريب الأهلي أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا
ذكر البيت الأبيض، أن المملكة العربية السعودية ساهمت بدور كبير لتمديد الهدنة في اليمن.
وأفاد البيت الأبيض بأنه يريد أن يرى شرقًا أوسط متكاملًا بحسب ما نقلت “العربية”.
وفي الشأن الفلسطيني أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة لا زالت تؤمن بحل الدولتين.
جدير بالذكر أن القيادة السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح شعوب المنطقة وتضعها كأولوية كبرى، وتحرص دائمًا على تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية والعمل على إنهاء كافة الخلافات والصراعات ورأب الصدع بين مختلف مكوناتها السياسية وصولًا إلى سلام دائم يؤدي إلى إعادة اللحمة والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وفي الشأن اليمني، سعت السعودية جاهدة لرأب الصدع بين طرفي النزاع في اليمن عبر مبادراتها وزيارات وفودها، إلى جانب أعمالها الإنسانية والإغاثية المستمرة منذ بدء الأزمة اليمنية.