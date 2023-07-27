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التجارة: أكواب الفولاذ تضر بصحة الأطفال توقفوا عن استخدامها

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
التجارة: أكواب الفولاذ تضر بصحة الأطفال توقفوا عن استخدامها
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة التجارة المواطنين من مخاطر استخدام الأكواب المصنوعة من الفولاذ على صحة الأطفال.

وأعلنت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر، استدعاء 184 كوبًا للأطفال، وحددت أحجامها وهي 12 أونصة، 8 أونصة.

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أكواب ضارة

وبحسب الوزارة، جاء الاستدعاء بسبب احتواء هذه الأكواب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على مستويات عالية من الرصاص، قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة على الأطفال الصغار.

خطر على الأطفال

وطالب وزارة التجارة المواطنين بالتوقف فورًا عن استخدام الأكواب، وإبعادها عن الأطفال.

كما طالبت بالتواصل مع الشركة أو المتجر الإلكتروني لاسترداد مبلغ الشراء.

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