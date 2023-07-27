التجارة: أكواب الفولاذ تضر بصحة الأطفال توقفوا عن استخدامها النفط يسجل أولى خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة 5 فئات معرضة للإجهاد الحراري هذه الأيام مفاجأة بشأن أسعار الذهب في 2024 الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في السعودية لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية رئيس الإمارات ينعى سعيد بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام 30 معرضًا رقميًّا لشؤون الحرمين الشريفين هذا العام تونس تسيطر على جميع الحرائق
حذرت وزارة التجارة المواطنين من مخاطر استخدام الأكواب المصنوعة من الفولاذ على صحة الأطفال.
وأعلنت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر، استدعاء 184 كوبًا للأطفال، وحددت أحجامها وهي 12 أونصة، 8 أونصة.
وبحسب الوزارة، جاء الاستدعاء بسبب احتواء هذه الأكواب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على مستويات عالية من الرصاص، قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة على الأطفال الصغار.
وطالب وزارة التجارة المواطنين بالتوقف فورًا عن استخدام الأكواب، وإبعادها عن الأطفال.
كما طالبت بالتواصل مع الشركة أو المتجر الإلكتروني لاسترداد مبلغ الشراء.