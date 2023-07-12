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نتيجة لدور المراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة

الترفيه تحصد شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
الترفيه تحصد شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية
المواطن - فريق التحرير

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حصلت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف “توافق عام”، والذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، ما يجعل الهيئة من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة.

عملية تقييم

وقد تم إجراء التقييم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة، ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، واشتملت عملية التقييم على جوانب: مبادئ أخلاقيات المهنة، والمبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية.

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ويعد حصول الهيئة العامة للترفيه على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجة لدور نشاط المراجعة الداخلية بالهيئة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، ما أسهم في تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

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