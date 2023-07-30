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وسط تنوع المعروض بالأسواق الشعبية

التسوق السياحي يجذب زوار جدة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
التسوق السياحي يجذب زوار جدة
المواطن - واس

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يُعد التسوق من الخيارات المميزة للسياحة في مدينة جدة، بجانب الشواطئ والمنشآت السياحية والترفيهية العديدة التي عُرفت بها جدة، حيث اشتهرت أيضاً منذ نشأتها بالأسواق بكافة أنواعها الشعبية والمراكز التجارية والمولات الحديثة.

إقامة المهرجانات التسويقية

وارتبط التسوق بجدة بالسياحة من خلال إقامة المهرجانات التسويقية التي ظلت ملازمة لاسم المحافظة لسنوات طويلة، حيث تتمتع أسواق جدة بالتعدد والتنوع الأمر الذي يتيح تجربة مميزة ومناسبة لذائقة المتسوّق، في حين تُعد أسواقها من أكثر الأماكن جذباً لسكان المحافظة والمدن المجاورة والسياح والزائرين، لما تقدمه من سلع متنوعة وماركات عالمية، وأخرى محلية تناسب جميع فئات المجتمع، كما تشتهر أيضاً بأسواق الجملة للعديد من السلع، التي تتيح خيارات أوسع لهواة هذا النوع من التسوق.

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أسواق شعبية بجدة

وتزخر جدة أيضاً بتاريخ طويل من الأسواق الشعبية التي احتفظت برونقها وبساطتها وجاذبيتها، خاصة بمنطقة جدة التاريخية، ذات الطابع المعماري العتيق، وتنوع المعروض وملاءمة الأسعار، فيما يحقق التسوق في جدة متعة خاصة خلال فصل الصيف، حيث يُعد أحد التجارب والخيارات المميزة للسياح ضمن برنامج “صيف السعودية”، إضافة إلى العديد من الباقات والتجارب والأنشطة السياحية الأخرى التي يمكن للسائح الاختيار بينها من خلال منصة “روح السعودية”.

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