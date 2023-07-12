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يمكن للمرافق أداء العمرة بنفس التصريح في حالة واحدة

التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره يعتبر مخالفة

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره يعتبر مخالفة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، أن التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره قد يعرض صاحبه لمخالفة تستوجب العقاب.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: إنه يريد أداء مناسك العمرة، هل يجب أن يحصل على تصريح مسبق لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن معه 4 أشخاص آخرين، فهل تصريح واحد يكفيهم جميعًا؟

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إلزامية التصريح

بدوره، رد حساب وزارة الحج والعمرة الخاص بالعناية بالمستفيدين قائلًا: التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره قد يعرضك للمخالفة، موضحًا أنه يمكن للمرافق أداء العمرة في نفس التصريح في حال تمت إضافته عند إصدار التصريح، ويمكنك الاطلاع على عدد الأشخاص المضافين وأسمائهم من خلال تفاصيل التصريح.

حجز العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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