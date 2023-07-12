التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره يعتبر مخالفة

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره قد يعرض صاحبه لمخالفة تستوجب العقاب.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: إنه يريد أداء مناسك العمرة، هل يجب أن يحصل على تصريح مسبق لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن معه 4 أشخاص آخرين، فهل تصريح واحد يكفيهم جميعًا؟

إلزامية التصريح

بدوره، رد حساب وزارة الحج والعمرة الخاص بالعناية بالمستفيدين قائلًا: التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره قد يعرضك للمخالفة، موضحًا أنه يمكن للمرافق أداء العمرة في نفس التصريح في حال تمت إضافته عند إصدار التصريح، ويمكنك الاطلاع على عدد الأشخاص المضافين وأسمائهم من خلال تفاصيل التصريح.

حجز العمرة