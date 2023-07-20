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للجنسين بنظام التعاقد

التعليم تعلن عن 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
التعليم تعلن عن 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، فيما ينتهي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

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التعويض بمتقدمين آخرين

وأكدت الوزارة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية

ولمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة من خلال زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني: (هنا).

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