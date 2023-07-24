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بعد تغيير شعاره

التونسي: تلزمنا اليقظة تجاه لابسي الأقنعة على تويتر

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
التونسي: تلزمنا اليقظة تجاه لابسي الأقنعة على تويتر
المواطن - فريق التحرير

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دعا الصحفي محمد التونسي إلى أخذ اليقظة والحيطة من لابسي الأقنعة والمحرضين بين مغردي موقع “تويتر”، وذلك بالتزامن مع تغيير شعاره من العصفور إلى X.

وقال التونسي عبر حسابه بموقع “تويتر” “سقطت الأقنعة وشاهت الوجوه.. ليس مهمًا تغيير شعار تويتر من العصفور إلى X أو Y أو Z بقدر ما تلزمنا اليقظة تجاه لابسي الأقنعة، أهل التشويش والتحريض والفتنة المندسين بين المغردين”.

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وأضاف “هؤلاء المقنعون لا يخرجون عن كونهم أتباع أحزاب شيطانية أو مأجورين أو حاقدين من الخارج يستهدفون الوطن وأهله ومكتسباته ويحاولون التقليل من شأن إنجازاته، لكنهم أمام لحمتنا وتكاتفنا يفشلون”.

كشف الأقنعة

واتفق معه عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين، قائلًا “لماذا لا تتولى إدارة تويتر كشف هذه الأقنعة والوجوه السوداء ومنعها من الظهور إلا بأسماء حقيقية”.

وتساءلت مغردة “هل بيكون التغيير كاشف لمثل هذه الأقنعة”.

شعار X

وكان موقع “تويتر” أطلق اليوم الاثنين، شعار X الجديد رسميًا على موقعه، بعد ساعات من تغريدة مالك الشركة إيلون ماسك، التي أكد فيها أنه سيتم قريبًا توديع العلامة التجارية لـ”تويتر”، وتدريجيا “كل الطيور”.

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