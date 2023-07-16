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الجماهير عن حفل اعتزال محمد نور: تستاهل يا أسطورة

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
الجماهير عن حفل اعتزال محمد نور: تستاهل يا أسطورة
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الجماهير عن سعادتها البالغة بتنظيم حفل اعتزال لنجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور خلال الفترة المقبل.

محمد نور يعلن تنظيم حفل اعتزاله

وقال محمد نور، عبر حسابه على “تويتر”: “وقعت ولله الحمد عقد تنظيم حفل اعتزالي مع شركتي “bonheur وAQ”.. وبإذن الله سيكون حفلاً عالميًا يواكب التطور الكبير والواقع الجميل للرياضة السعودية”.

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ويُعد محمد نور من أبرز لاعبي الاتحاد والمنتخب السعودي، حيث إنه صاحب مسيرة ذهبية مليئة بالبطولات، أبرزها؛ الدوري السعودي 8 مرات، 7 منها مع الاتحاد ومرة مع النصر، دوري أبطال آسيا مرتين ودوري أبطال العرب وغيرهم.

محمد نور
نور أثناء توقيع العقد – المصدر @MohamedNoor_N18

تفاعل الجماهير

وتفاعل الوسط الرياضي والجماهير مع تغريدة محمد نور، وعلق جبرين قائلًا: “تستاهل حفلة في كل مدينة سعودية وخليجية ابو نوران.. بس متى التوقيت خلي الناس ترتب نفسها وتحضر الحفل خاصة جمهورك اللي بره”.

وقال الصحافي محمد بن نافل: “ألف مبروك يا كابتن: نور الأسطورة السعودية الخالدة .. نور الإنجاز والإعجاز .. نور إذا وعد أوفى .. نور تاريخ لا يخفى .. وشمس لا تحجب”.

محمد نور لاعب الاتحاد السابق
نور

وواصل تغريدته قائلًا: “نور زمن خاص وحقبة نادرة .. سنوات قاسها بمعيار الذهب الخالص.. يقينا منه أن الذهب لا يجلب سوى الذهب.. وبإذن الله يكون حفل اعتزال تاريخي”، أحمد: بالانتظار يا ملك”.

وكتب خالد “أبو أحمد”: “بإذن الله حفل يليق فيك تستاهل كل خير”، وقال المصور عبدالإله المحارب: “تستاهل كل خير يا أسطورة .. واثق أنه راح يكون أفضل وأفخم حفل اعتزال”.

نجم الاتحاد محمد نور
محمد نور

وعلق آخر على خبر حفل اعتزال محمد نور، قائلًا: ” تستاهل الخير يالأسطورة بالتوفيق إن شاء الله وفي انتظار موعد الحفل”، وقال منير مصلي: تستاهل يا أسطورة الوطن”، وقال محمد التميمي: “تستاهل كل خير”

وتابع سعيد الحقباني: “الحمدلله وهذا حق الجمهور عليك وينتظرونه بشوق لرويتك داخل المستطيل الأخضر ليحتفلوا معك ويودعون، أسطورة من أساطير كرة القدم وداع فقط عن مشاهدة القوة العاشرة يداعب الكرة.. أنت موجود في قلوب كل عشاق النمور وموجود معنا في المدرجات.. بالتوفيق يا أسطورة”.

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