رسالة عاجلة من مبابي بسبب احتجاجات فرنسا الإنتر يوافق على عرض النصر الأخير لضم بروزوفيتش أحمد الشمراني يُثير الجدل بتغريدة غامضة حرب شوارع في فرنسا وماكرون يلغي زيارته لألمانيا الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية الأمن العام يواصل ضرباته لمهربي ومروجي المخدرات الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات 5 فرق بدوري روشن تنتظر حسم ملف المدرب الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي
أكد متحدث المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أنه يتم في عملية العودة استقبال الحجاج والتأكد من وثائق السفر التي يحملونها وتحديدًا جواز السفر.
وأضاف العتيبي في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن موظف الجوازات يقوم بتمرير جواز السفر على الماسح الضوئي للتأكد من هوية حامل هذا الجواز وبعد ذلك وضع أصبع السبابة على قارئ البصمة ليتم التأكد من حامل الجواز مع بما يتطابق مع بيانات الجواز نفسه.
ولفت إلى أنه بعد ذلك يتم إنهاء إجراءات خروج الحجاج ومغادرتهم خارج السعودية في وقت قياسي لا يتعدى الـ10 ثوانِ.
وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.
وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.