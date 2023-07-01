Icon

رسالة عاجلة من مبابي بسبب احتجاجات فرنسا Icon الإنتر يوافق على عرض النصر الأخير لضم بروزوفيتش Icon أحمد الشمراني يُثير الجدل بتغريدة غامضة Icon حرب شوارع في فرنسا وماكرون يلغي زيارته لألمانيا Icon الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية Icon الأمن العام يواصل ضرباته لمهربي ومروجي المخدرات Icon الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات Icon 5 فرق بدوري روشن تنتظر حسم ملف المدرب Icon الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج Icon السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التأكد من الجواز وهوية حامله

الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد متحدث المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أنه يتم في عملية العودة استقبال الحجاج والتأكد من وثائق السفر التي يحملونها وتحديدًا جواز السفر.

وأضاف العتيبي في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن موظف الجوازات يقوم بتمرير جواز السفر على الماسح الضوئي للتأكد من هوية حامل هذا الجواز وبعد ذلك وضع أصبع السبابة على قارئ البصمة ليتم التأكد من حامل الجواز مع بما يتطابق مع بيانات الجواز نفسه.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: أمطار رعدية وتدني الرؤية على 5 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية وتدني الرؤية على 5 مناطق

9 آلاف عربة عادية وكهربائية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

9 آلاف عربة عادية وكهربائية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

ولفت إلى أنه بعد ذلك يتم إنهاء إجراءات خروج الحجاج ومغادرتهم خارج السعودية في وقت قياسي لا يتعدى الـ10 ثوانِ.

جاهزية الجوازات

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم