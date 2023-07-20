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بهدف تعزيز قدرة الولايات المتحدة على الردع

الجيش الأمريكي يستعد لحرب محتملة مع الصين أو روسيا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
الجيش الأمريكي يستعد لحرب محتملة مع الصين أو روسيا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين ورموت، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي يخطط لتغيير هيكله للاستعداد لحرب محتملة مع الصين أو مع روسيا.

هيكل قوة الجيش الأمريكي

وأضافت ورموت خلال حدث استضافه معهد آسبن قائلة: سنقوم ببعض التغييرات على هيكل قوة الجيش وهناك حقًّا سببان لذلك.

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وأردفت كريستين ورموت: أن السبب الأول هو أننا يجب أن نجلب قدرات جديدة للاستعداد لأنك تعرف، مرة أخرى، حرب محتملة مع الصين أو مع روسيا.

وفي وقت سابق، كشفت ورموت، أنها تشعر بالقلق من سلوك الصين العدواني في المنطقة، مشددة على الحاجة إلى تعزيز قدرة أمريكا على الردع.

وتابعت وزيرة الجيش الأمريكي، أن “الصين تنتهج سلوكًا عدوانيًّا في المنطقة”، مشيرة إلى أن تعزيز قوة الردع سيجعل بكين تتراجع عن مساعيها لاستخدام القوة العسكرية ضد تايوان، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

وأشارت إلى أن وجود قوات عسكرية ذات قدرات قتالية عالية في المنطقة سيمثل رسالة للرئيس الصيني وكبار القادة العسكريين في الصين حتى لا يقدموا على استخدام القوة ضد تايوان.

 

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