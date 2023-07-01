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وسط منظومة متكاملة من الخدمات

الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج
المواطن - واس

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بدأ حجاج بيت الله الحرام في مغادرة مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك بفضل من الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من خدمات وما نفذته من مشروعات وتوسعات عملاقة  في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة.

الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج

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وأكد الحجاج خلال مغادرتهم لمكة المكرمة بعد ادائهم طواف الوداع على أن اليسر والسهولة في أداء المناسك في هذا الجو الروحاني المفعم  أشاع جوا من السكينة والطمأنينة، مشددين على أن الاهتمام الكبير من المسؤولين في كل الخدمات  كان أمرا يبعث على الراحة والطمأنينة والاستقرار.

وأعربوا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ماوجدوه من  تسهيلات وخدمات غير مسبوقة وعلى  جميع المستويات يضاف اليها التعامل الإنساني والكريم من جميع المسئولين خلال ادائهم المناسك ، سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين وأن يجعل مايقدمانه من خدمة ضيوف الرحمن في موازين أعمالهم الصالحة إنه سميع مجيب.

الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج

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