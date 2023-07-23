Icon

جانب من استقبال جماهير الهلال للصفقات الجديدة Icon رفع قيمة اشتراك يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك بريميوم Icon إخماد حريق مركبة في فناء منزل بالرياض Icon الحرائق تجبر السائحين على الفرار من جزيرة رودس اليونانية Icon عبدالعزيز بن سلمان: لا أجد أمرًا أخلاقيًّا أكثر من تأمين الطاقة لمليار شخص Icon لحظة احتجاب نجم أيتام العذراء خلف القمر بسماء جدة Icon تشكيلة الهلال لمواجهة الكويت الكويتي وديًا Icon أندريا بيرلو: الدوري السعودي سيكون بين الأفضل في العالم Icon تحديث البيانات لا يؤثر على دعم حساب المواطن Icon مسفر الرئيس التنفيذي في الرياض ضمن جولة المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكثر من ثلاثة آلاف سائح

الحرائق تجبر السائحين على الفرار من جزيرة رودس اليونانية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
الحرائق تجبر السائحين على الفرار من جزيرة رودس اليونانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وسائل إعلام محلية، إن آلاف السائحين والسكان الفارين من حريق غابات في جزيرة رودس اليونانية، تكدسوا في مدارس وملاجئ اليوم الأحد مع إجلاء عدد منهم على متن زوارق خاصة من الشواطئ بعد أن باتت النيران تمثل خطرًا على المنتجعات والقرى الساحلية.

حرائق الغابات باليونان

وبحسب وسائل الإعلام، قضى الآلاف الليل على الشواطئ وفي الشوارع.

قد يهمّك أيضاً
أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا

أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا

SSC تعلن نقل مباراة النصر وسيلتا فيغو

SSC تعلن نقل مباراة النصر وسيلتا فيغو

كذلك ألغت بعض الشركات السياحية، مثل جيت2 وتوي وكوريندون، رحلات جوية كانت مقررة إلى جزيرة رودس التي تقع جنوب شرقي البر الرئيسي لليونان وتشتهر ببحارها الدافئة ومواقعها الأثرية.

وتسبب الحريق في تآكل الأشجار وتحول لونها إلى اللون الأسود. وترقد حيوانات نافقة على الطرقات قرب سيارات محترقة.

من جانبها، كشفت إدارة الإطفاء أن 19 ألف شخص نُقلوا من منازلهم والفنادق التي كانوا يقيمون فيها، واصفة الأمر بأنه أكبر عملية نقل آمنة للسكان والسياح تجريها اليونان.

من المعروف أن اندلاع الحرائق في اليونان أمر شائع الحدوث، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة تسببت في زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة، مع احتمال أن يكون تغير المناخ هو السبب.

ونقلت سفن خفر السواحل وقوارب خاصة أكثر من ثلاثة آلاف سائح من الشواطئ اليوم الأحد بعد أسبوع تقريبا من اندلاع حريق الغابات في جنوب شرق رودس.

وسارع كثيرون لمغادرة فنادقهم عندما وصلت ألسنة اللهب إلى قرى كيوتاري وجينادي وبيفكي وليندوس ولاردوس وكالاتوس القريبة من البحر.

واحتشد أفراد في مجموعات كبيرة في الشوارع تحت السماء المليئة بالدخان، بينما كان الدخان يتصاعد بكثافة فوق الشواطئ التي هجرها المصطافون.

وكان بين السائحين على جزيرة رودس زائرون من فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا، وقال مدير أحد الفنادق إن الجزيرة يمكنها استقبال 150 ألف زائر في وقت الذروة. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 125 ألف نسمة.

وأقام أكثر من 250 من رجال الإطفاء، تدعمهم 18 طائرة، حواجز للتصدي للنيران وحماية إحدى الغابات الكثيفة ومناطق سكنية أخرى من وصول ألسنة اللهب إليها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم