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كشفت عضو المجلس العالمي للذكاء الاصطناعي الدكتورة فاطمة باعثمان، أن الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي.
وقالت باعثمان، خلال لقائها مع برنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن هناك الكثير من المحاولات لإيقاف التعديات المالية الموجودة بالمجتمع حاليًّا من حيث الاحتيالات المختلفة، ولك أن نتخيل إذا وصلنا إلى موضع يحكم فيه الذكاء الاصطناعي ويدير الشركات المالية.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي ربما يقوم بعملية سرقات ليس لصالح أشخاص معينة بل ربما لأشياء أخرى.
وأكدت الدكتورة فاطمة باعثمان أن العديد من الجهات داخل السعودية ساهمت في زيادة الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي، فيوجد وعي وإنجاز متقدم بالبلاد بشأن هذا الأمر وعلينا زيادة توعية الجهات التجارية والجهات التي تتعامل مع القرارات الحكومية الرئيسية.
فيديو | عضوة المجلس العالمي للذكاء الاصطناعي د. فاطمة باعثمان: الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره لـ"الاحتيال المالي" #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/0DY2fMCPOC
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 27, 2023
فيديو | عضوة المجلس العالمي للذكاء الاصطناعي د. فاطمة باعثمان: العديد من الجهات داخل المملكة ساهمت في زيادة الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/z78ucnofsV
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 27, 2023