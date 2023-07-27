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سرقات لصالح أشياء أخرى

الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت عضو المجلس العالمي للذكاء الاصطناعي الدكتورة فاطمة باعثمان، أن الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي.

تعديات مالية

وقالت باعثمان، خلال لقائها مع برنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن هناك الكثير من المحاولات لإيقاف التعديات المالية الموجودة بالمجتمع حاليًّا من حيث الاحتيالات المختلفة، ولك أن نتخيل إذا وصلنا إلى موضع يحكم فيه الذكاء الاصطناعي ويدير الشركات المالية.

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وأضافت أن الذكاء الاصطناعي ربما يقوم بعملية سرقات ليس لصالح أشخاص معينة بل ربما لأشياء أخرى.

التوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي

وأكدت الدكتورة فاطمة باعثمان أن العديد من الجهات داخل السعودية ساهمت في زيادة الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي، فيوجد وعي وإنجاز متقدم بالبلاد بشأن هذا الأمر وعلينا زيادة توعية الجهات التجارية والجهات التي تتعامل مع القرارات الحكومية الرئيسية.

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