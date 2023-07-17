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الرئيس التركي يصل إلى جدة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
الرئيس التركي يصل إلى جدة
المواطن - واس

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وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية.


وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا محمد بن يوسف الحربي، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولو صوي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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