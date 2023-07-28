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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

الرجاء يهزم شباب بلوزداد بثنائية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
الرجاء يهزم شباب بلوزداد بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، فوزًا ثمينًا على حساب نادي شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان نادي شباب بلوزداد افتتح التسجيل عبر اللاعب إسماعيل مقدم لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الجزائري بهدف دون رد.

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الرجاء المغربي وشباب بلوزداد

وفي الشوط الثاني، تعادل الفريق المغربي عبر اللاعب يسري بوزق ثم سجل فريق الرجاء هدفًا ثانيًا عبر اللاعب بوشعيب عراسي.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب ” مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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