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تتيح الاستعلام عن الأنظمة واللوائح الضريبية بجميع أنواعها

الزكاة والضريبة والجمارك تطلق خدمة القرار التفسيري

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الزكاة والضريبة والجمارك تطلق خدمة القرار التفسيري
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، إطلاق خدمة القرار التفسيري، وتتيح هذه الخدمة، لمن لديهم أنشطة اقتصادية أو تعاملات تجارية قائمة، أو في مرحلة التخطيط للبدء بها، أو المهتمين، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، إمكانية تقديم طلب “قرار تفسيري” يخص تطبيق الأنظمة واللوائح الضريبية بجميع أنواعها.

شروط الخدمة الجديدة

وأوضحت الهيئة، أنه يحق للجميع وفق شروط ومعايير محددة تقديم طلب “قرار تفسيري” حيال أي نوع من أنواع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ضريبة الاستقطاع).

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وخصصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ تقديم الطلب من خلال الصفحة التي خصصتها الهيئة لهذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] في حال لم يكن المتقدم بالطلب من المسجلين لدى الهيئة.

أهداف الخدمة الجديدة

وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إطلاق هذه الخدمة إلى إيضاح جميع المعالجات الضريبية على المسائل المطلوب إصدار القرار التفسيري بشأنها، وذلك بناءً على الأنظمة واللوائح الضريبية، والتعليمات ذات الصلة، بحيث تكون المعالجات الضريبية الواردة في القرار التفسيري ملزمَة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة ممكنة للمستفيد.

ويأتي قرار الهيئة للإسهام في رفع الوعي وتحقيق اليقين الضريبي، إلى جانب تعزيز الامتثال لدى المكلفين، وتقليل المخاطر الضريبية في الأنشطة الاقتصادية.

 

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