السديس: عدد مذهبات كسوة الكعبة 52 قطعة مذهبة

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أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين، د. عبدالرحمن السديس، أن عدد مذهبات كسوة الكعبة بلغ 52 قطعة مذهبة.
وأضاف السديس خلال كلته اليوم بمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة: أنه منذ تأسيس السعودية وهي تعنى بالكعبة وكسوتها.
وأشار الرئيس العام لشؤون الحرمين إلى أن مجمع الملك عبدالعزيز لـ كسوة الكعبة أكمل كافة استعداداته لتغيير الكسوة.
وأوضح السديس أن لدى مجمع الملك عبدالعزيز لـ كسوة الكعبة المشرفة خطة إستراتيجية بإنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل.
بدأت- قبل قليل- مراسم بدء نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي.
وتتجه أنظار الأمة الإسلامية- مساء اليوم- لمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، لعظمة مكانة الكعبة المشرفة لدى كافة المسلمين في أنحاء العالم، حيث تُصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها بضع من الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.
فيديو | الرئيس العام لشؤون الحرمين د. عبد الرحمن السديس: منذ تأسيس المملكة وهي تعنى بالكعبة و #كسوة_الكعبة #الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/ltm0HghNo2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023
فيديو | الرئيس العام لشؤون الحرمين د. عبد الرحمن السديس: لدى مجمع الملك عبد العزيز لـ #كسوة_الكعبة خطة استراتيجية بإنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل #الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/Z2GQQsQHKo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023
فيديو | الرئيس العام لشؤون الحرمين د. عبد الرحمن السديس: بلغ عدد مذهبات #كسوة_الكعبة 52 قطعة مذهبة#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/1KU6X5eGw6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023