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تجربة ثقافية مميزة للزوّار والمهتمين.

السديس يدشن المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
السديس يدشن المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف
المواطن - فريق التحرير

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دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف.

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تجربة ثقافية مميزة

وأوضح معاليه أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ وتطور الحرمين الشريفين وتقديم المقتنيات بطرق عرض وأساليب مبتكرة وفنية؛ لإبراز قيمتها التاريخية وتقديم تجربة ثقافية مميزة للزوّار والمهتمين.

الجدير بالذكر أن المعرض يقع في مكتبة الحرم المكي الشريف بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة، وتفتح المكتبة أبوابها يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويدعو المعرض جميع الزوار والمهتمين بتاريخ الحرمين الشريفين إلى زيارته وزيارة مكتبة الحرم المكي الشريف، والتعرّف على كتبها ومخطوطاتها القيمة النافعة.

 

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