السديس يشارك في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تطييب الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني، بدهن العود الفاخر.

عناية ودعم القيادة

وبيّن الرئيس العام أن الحرمين الشريفين وقاصديهما يجدون عناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي الختام رفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، سائلًا الله- عز وجل- أن يحفظ السعودية من كل سوء ومكروه، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها؛ إنه قريب مجيب.