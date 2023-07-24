Icon

وظائف هندسية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد Icon تسجيل أعلى مناصب قيادية نسائية في تاريخ شؤون الحرمين Icon الشباب يتفاوض مع مارك فان بوميل Icon مدني دومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات Icon برشلونة يتحدى الريال في صفقة مبابي Icon معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض Icon جامعة الإمام عبدالرحمن تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غدًا Icon جدارات : لا حسابات رسمية تحمل اسم المنصة على تويتر Icon شرط يمنع فيتوريا من الموافقة على عرض الأهلي Icon جوائز البطولة العربية 2023 تشعل المنافسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف إذكاء روح التنافسية والابتكار

السديس يطلق جائزة التميز النسائية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
السديس يطلق جائزة التميز النسائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على إطلاق جائزة التميز والإبداع النسائية، للتحفيز على التطوير والتنافس وتعظيم التمكين النسائي الإبداعي في رئاسة الحرمين، تعزيزًا لرؤية 2030 وتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.

هدف جائزة التميز

وقال الرئيس العام خلال لقائه القيادات النسائية إن الهدف من إطلاق جائزة التميز هو إذكاء روح الجودة والتنافسية والمبادرة والابتكار بين القيادات والوكالات وتقديم أفضل الخدمات لقاصدات وزائرات الحرمين وإثراء تجربتهن وأنسنة خدماتهن وصنع الأثر في نفوسهن.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بـ 5 مواطنين لاتخاذهم 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات

الإطاحة بـ 5 مواطنين لاتخاذهم 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات

4 صفر موعد العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

4 صفر موعد العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ورحبت القيادات النسائية في الرئاسة بمبادرة الرئيس السديس، مؤكدات أن الجائزة ستكون حافزًا للإبداع والابتكار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار