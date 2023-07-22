الأمن العام: احذروا الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث البيانات البنكية انفجار غاز مروع في ولاية أمريكية بسبب ارتفاع الحرارة الهلاليون يطالبون بالتعاقد مع نيمار مسابح تشترط إجراء فحوصات الخلو من الأمراض المعدية والجنسية السعودية تدين بشدة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية أمير عسير يتلقى هدية متحف آل سلمة ويعيدها تقديرًا لهم سعود الصرامي : خالد الثنيان استقبلني استقبالًا خشنًا وأنا أغنى منه ! لحظة بكاء الشيف بوراك بعدما أفقده والده ملكية مطاعمه جوازات المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات المعتمرين لعام 1445 قصة قبول طعن عدنان المعيبد وعودته مجددًا لانتخابات الاتفاق
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاجن.
وعبرت الوزارة عن إدانة السعودية بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وتحذر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.