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بعد حرق المصحف في الدنمارك ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين

السعودية تدين بشدة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
السعودية تدين بشدة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية
المواطن - فريق التحرير

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاجن.

وعبرت الوزارة عن إدانة السعودية بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وتحذر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

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