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طالبت بوقف التصعيد فورًا

السعودية ترفض الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في جنين

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
السعودية ترفض الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في جنين
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

رفض السعودية

كما أكدت الوزارة رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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