النصر يُراقب حارس إنتر ميلان بعد ضم بروزوفيتش ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 11 جامعة جدة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني 1445هـ السعودية ترفض الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في جنين المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة غدًا أمير تبوك يعزي في وفاة الأديب حسن العلي جماهير النصر تطلب التعاقد مع فيصل الغامدي إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية سعود عبدالحميد يخطف الأنظار بتدريب القوة الانفجارية مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالشرقية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.
كما أكدت الوزارة رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.