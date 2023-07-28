Icon

لا تتركوا المشي بدعوى الحر أو العطش Icon أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر Icon رئيس الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين Icon انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق Icon البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية Icon انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو Icon أضرار مادية جراء نشوب حريق في مطعم بخميس مشيط Icon نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان Icon وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية ! Icon 22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على خلفية حرق نسخة من القرآن

السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى السعودية على خلفية ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السعودية بوقف الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض السعودية القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206.9 ريال للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206.9 ريال للجرام

تعادل الأهلي ضد المصري في ختام الدوري

تعادل الأهلي ضد المصري في ختام الدوري

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم
السعودية اليوم

مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من...

السعودية اليوم
لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط 210 كجم على رقبته
مشاهير

لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط...

مشاهير
لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية
السعودية اليوم

لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف...

السعودية اليوم
صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في شركة “تحالف”
السعودية اليوم

صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في...

السعودية اليوم
إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة
آخر الاخبار

إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين...

آخر الاخبار
تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق
تكنولوجيا

تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق

تكنولوجيا
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان

أخبار أمنية
تحديث ضوابط إصدار رخص أنشطة توزيع المياه غير الصالحة للشرب
السعودية اليوم

تحديث ضوابط إصدار رخص أنشطة توزيع المياه...

السعودية اليوم