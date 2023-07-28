السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية

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إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى السعودية على خلفية ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم.
وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السعودية بوقف الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض السعودية القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.