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الواقعة حدثت أمام مسجد ستوكهولم بعد عيد الأضحى

السعودية تستدعي سفيرة السويد لتبلغها رفضها القاطع لحرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
السعودية تستدعي سفيرة السويد لتبلغها رفضها القاطع لحرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف
المواطن - فريق التحرير

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استدعت وزارة الخارجية سفيرة مملكة السويد لدى المملكة، وأبلغتها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى.

وقال بيان وزارة الخارجية: إلحاقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 29 يونيو الذي أعربت فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق المصحف الشريف أمام مسجد بستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى المملكة وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين، مطالبة الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

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