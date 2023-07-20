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المزمع إقامته من 25 حتى 28 من شهر يوليو الجاري

السعودية تستعرض قدراتها وتقنياتها في الصناعات الدفاعية والأمنية في إسطنبول

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
السعودية تستعرض قدراتها وتقنياتها في الصناعات الدفاعية والأمنية في إسطنبول
المواطن - واس

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تشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض الصناعات الدفاعية الدولي “آيدف 2023” المزمع إقامته خلال الفترة من 25 حتى 28 من شهر يوليو الجاري، في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات الدولية في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا.

البيئة الاستثمارية في السعودية

وتأتي مشاركة الهيئة ضمن الجناح السعودي المشارك ضمن العديد من الجهات الحكومية، وكبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، متمثلة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، إضافة لمعرض الدفاع العالمي.

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وتهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الغنية بالفرص الواعدة والنوعية في القطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية من إبرام العديد من الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المهتمين بالفرص النوعية بالقطاع، إلى جانب التعريف بما يزخر به القطاع من قدرات محلية، وتقنيات متقدمة تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.

دعم لا محدود

وتأتي مشاركة الهيئة تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود، ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بهدف تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، ليصبح القطاع رافداً مهماً لاقتصاد المملكة، من خلال دعم المستثمر المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع، ونقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن .

 

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