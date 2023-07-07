السعودية ومصر يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية

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عقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالسعودية ومصر الشقيقة، أمس الخميس، اجتماعًا في مقر وزارة خارجية مصر في القاهرة، حيث ترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي عبدالله الصالح الجانب السعودي، والسفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية من الجانب المصري.
ولفت بيان وزارة الخارجية السعودية عبر تويتر، إلى أنه قد تباحث الجانبان حول تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.