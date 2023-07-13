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يشمل القطارات بين المدن والحافلات داخلها

السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل
المواطن - فريق التحرير

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نبّهت السفارة السعودية في روما، المواطنين الموجودين في إيطاليا، إلى وجود إضراب عام لمعظم وسائل النقل اليوم (الخميس).

إضراب عام في إيطاليا

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”، أن الإضراب يشمل القطارات بين المدن والحافلات داخلها، ابتداء من اليوم الخميس 13 يوليو 2023 الساعة 3 فجراً وحتى الساعة 15.00من عصر نفس اليوم.

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بيانات التواصل مع السفارة

ونشرت السفارة بيانات التواصل كالتالي هاتف (06844851-0039)، فاكس (068848932-0039)، (068557633-0039)، رقم شؤون السعوديين «للطوارئ فقط» (3280432606-0039) البريد الإلكتروني للسفارة [email protected]

 

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