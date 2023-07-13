كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر طبيب افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر جوجل مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل التجارة بين الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو إصبع مقطوعة على مكتب ماكرون تثير رعبًا في الإليزيه وزير الثقافة: السعودية تستعد لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الأفلام فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
نبّهت السفارة السعودية في روما، المواطنين الموجودين في إيطاليا، إلى وجود إضراب عام لمعظم وسائل النقل اليوم (الخميس).
وأوضحت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”، أن الإضراب يشمل القطارات بين المدن والحافلات داخلها، ابتداء من اليوم الخميس 13 يوليو 2023 الساعة 3 فجراً وحتى الساعة 15.00من عصر نفس اليوم.
ونشرت السفارة بيانات التواصل كالتالي هاتف (06844851-0039)، فاكس (068848932-0039)، (068557633-0039)، رقم شؤون السعوديين «للطوارئ فقط» (3280432606-0039) البريد الإلكتروني للسفارة [email protected]