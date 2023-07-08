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بعد اهتمام العميد بضم حسان تمبكتي

الشباب يطلب اعتذار الاتحاد بسبب أحمد شراحيلي

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
الشباب يطلب اعتذار الاتحاد بسبب أحمد شراحيلي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشباب طلب اعتذار رسمي من إدارة نادي الاتحاد وذلك بسبب أزمة انتقال المدافع أحمد شراحيلي من الشباب إلى الاتحاد التي جرت في الموسم الماضي.

قصة أحمد شراحيلي

وكانت الأزمة بدأت بعدما تقدم الشباب بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تفاوض الاتحاد مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة، لكن الشكوى رُفضت، ليتقدم الشباب باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

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أحمد شراحيلي - الاتحاد
شراحيلي

وكان مركز التحكيم الرياضي اتجه إلى تأييد قرار لجنة الانضباط برفض استئناف الشباب لكن تقارير كشفت أن مركز التحكيم قرر تأجيل إصدار الحكم بعد ظهور أدلة جديدة قد تدين نادي الاتحاد.

وذكرت قناة ” الكأس” القطرية عبر حسابها في “تويتر” أن إدارة الشباب طلبت من نظيرتها في نادي الاتحاد، تقديم اعتذار بسبب الأحداث التي صاحبت انتقال المدافع أحمد شراحيلي، وذلك قبل النظر في العرض المقدم لضم اللاعب الشباب حسان تمبكتي والبالغ 52 مليون ريال.

وكان نادي الاتحاد أعرب عن رغبته في ضم حسان تمبكتي بسبب إصابة المدافع المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

حسان تمبكتي
تمبكتي

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