الشرطة تسحل أمريكية حامل سوداء أمام أطفالها وتطرحها أرضًا

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وثق مقطع فيديو متداول، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حامل ذات بشرة سمراء.
وسبب سلوك عناصر الشرطة الأمريكية الغضب في الولايات المتحدة من جديد، لكن حدة الغضب بلغت أوجها هذه المرة، حيث إن الضحية التي تعرضت للعنف سيدة حامل.
وفي التفاصيل، بدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون في مايو الماضي، إلا أن وقائعها كشفت خلال الساعات الماضية فقط.
وبعد سجال بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان من بينهم أطفال، سحب أحد عناصر الشرطة الحامل من السيارة.
وخلال الفيديو سمع استغاثة السيدة وهي تصرخ في وجهه: “لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس”. لكن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتمامًا وسحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً “لا يهمني”، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.
وقالت السلطات إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد عقب الحادث، الأمر الذي أكدته منظمة حقوق إنسان في الولاية.
وقالت الشرطة الأمريكية إنها أجرت تحقيقًا في تصرف عنصر الشرطة، أما السيدة الحامل فصرحت في وقت لاحق أنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي شرطي بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر.
وبحسب الشرطة، فقد وجهت إلى السيدة الحامل تهمة مقاومة شرطي.