Icon

لحظة مقتل شاب أردني في نيويورك على يد ملثمين Icon ثريدز صنع أكبر نجاح لمارك بعد سنوات من السياسات الفاشلة Icon قرار سانتو يثير الجدل بشأن مصير طارق حامد وحمدالله Icon محمد عبده يحيي ليلة مميزة في القصيم ضمن جولة المملكة Icon 6 تطبيقات ضارة تسرق المعلومات والأموال Icon جماهير الاتحاد تتوقع عدد أهداف كريم بنزيما في الموسم المقبل Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة راشد بن صباح Icon الشرطة تسحل أمريكية حامل سوداء أمام أطفالها وتطرحها أرضًا Icon تطور جديد يعرقل انضمام نجم بورتو إلى النصر Icon لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قائلاً لا يهمني قبل أن يضع الأصفاد في يديها

الشرطة تسحل أمريكية حامل سوداء أمام أطفالها وتطرحها أرضًا

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
الشرطة تسحل أمريكية حامل سوداء أمام أطفالها وتطرحها أرضًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حامل ذات بشرة سمراء.

وسبب سلوك عناصر الشرطة الأمريكية الغضب في الولايات المتحدة من جديد، لكن حدة الغضب بلغت أوجها هذه المرة، حيث إن الضحية التي تعرضت للعنف سيدة حامل.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ8 مساء الغد

الأرصاد: رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ8 مساء الغد

مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع

مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون في مايو الماضي، إلا أن وقائعها كشفت خلال الساعات الماضية فقط.

عنصرية الشرطة الأمريكية

وبعد سجال بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان من بينهم أطفال، سحب أحد عناصر الشرطة الحامل من السيارة.

وخلال الفيديو سمع استغاثة السيدة وهي تصرخ في وجهه: “لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس”. لكن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتمامًا وسحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً “لا يهمني”، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.

الشرطة-الأمريكية

تقاعد مبكر للشرطي

وقالت السلطات إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد عقب الحادث، الأمر الذي أكدته منظمة حقوق إنسان في الولاية.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها أجرت تحقيقًا في تصرف عنصر الشرطة، أما السيدة الحامل فصرحت في وقت لاحق أنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي شرطي بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر.

وبحسب الشرطة، فقد وجهت إلى السيدة الحامل تهمة مقاومة شرطي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن
السعودية اليوم

معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن

السعودية اليوم
إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر
السعودية اليوم

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي
العالم

سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

العالم
طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية
أخبار أمنية

ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين...

أخبار أمنية
كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي
الرياضة

كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم...

الرياضة