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علامة X باللونين الأبيض والأسود

الشعار الجديد لـ تويتر يثير قلق المستخدمين بعد إلغاء العصفور الأزرق

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
الشعار الجديد لـ تويتر يثير قلق المستخدمين بعد إلغاء العصفور الأزرق
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أثار التغيير ، الذي أعلنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، حالة من الغضب بعدما قام باستبدال شعار تويتر الأيقوني “العضفور الأزرق”، بعلامة X باللونين الأبيض والأسود كشعار رسمي جديد للمنصة.

حيرة المستخدمين من الشعار الجديد

وأفادت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، بأنه لا يوجد أي ابتكار في شعار موقع التواصل الاجتماعي الجديد، فإنه مجرد X بسيط أثار قلق العديد من المستخدمين وترك عقولهم مليئة بأسئلة محيرة: هل هذه حيلة تسويقية؟، وهل سيحتفظ ماسك بمصطلح التغريدات أم سيحل محله تغييرات أخرى؟

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وبعد وقت قصير من نشر صورة شعار X الجديد لتويتر، سيطر الشعار على موقع التواصل، وعندما سُئل ماسك عن مستقبل التغريدات في المنصة الشهيرة ، أجاب ماسك أنه يجب إعادة التفكير في المفهوم بأكمله، مما أثار غضب المستخدمين.

تغيير كبير يشهده تويتر

يبدو أن تغيير علامة تويتر تعد خطوة أولى على طريق تنفيذ وعد ماسك بتغيير اسم المنصة وشعارها، وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ أن اشتراها في أكتوبر الماضي، وقد غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى “إكس كورب” بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير تطبيق فائق على غرار تطبيق “وي تشات” الصيني.

تحدثت ليندا ياكارينو ، الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر، عن تغيير العلامة التجارية، وقالت إن X ستكون المنصة التي يمكنها تقديم كل شيء. وكتب ياكارينو: “X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، الذي سيتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية، مما يؤدي إلى إنشاء سوق عالمي للأفكار والسلع والخدمات والفرص”.

قرار مثير للجدل

وأضافت الرئيس التنفبذي لـ تويتر، “بدعم من الذكاء الاصطناعي، سوف يربطنا X جميعًا بطرق جديدة بدأنا في تخيلها. 

ويعد هذا التغيير هو أحدث قرار مثير للجدل اتخذه منذ أن استحوذ على الشركة في أكتوبر 2022 ، إلى جانب تغيير جذري لإدارة الشركة والعديد من التغييرات على ميزات النظام الأساسي.

تغيير شعار الطائر على تويتر

وكان قد وصف الموقع الإلكتروني لـ”تويتر” في الماضي الشعار السابق، وهو الطائر الأبيض اللون بأنه أكثر أصولنا تميزًا، ويضيف “ولهذا السبب نحميه بشدة”.

وفي أبريل، جرى تغيير شعار الطائر مؤقتًا بصورة كلب “شيبا إينو” الموجودة على عملة “الدوجكوين” المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار.

وحسبما ذكرت “ديلى ميل” أن التغيير الذي تم الإعلان عنه في سلسلة تغريدات من Tesla وSpaceX زعيم، يخدم أحدث التغييرات في سلسلة من التغييرات على منصة وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن اشتراها ماسك، 52 عامًا، في أواخر العام الماضي.

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