الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

تستعد استوديوهات بجدة في نيوم خلال شهر سبتمبر المقبل، لتصوير أحداث الفيلم الروائي السعودي الجديد “هوبال” للمخرج عبدالعزيز الشلاحي (مخرج فيلمي حد الطار والمسافة صفر)، وسط المناظر الطبيعية الخلابة التي تحتضنها نيوم.

أحداث فيلم هوبال

وتدور أحداث الفيلم حول قصة عائلة سعودية في أوائل تسعينيات القرن العشرين، تعيش في عزلة بالصحراء، التي لا يستطيعون مغادرتها بسبب قوانين جدهم الصارمة، إلا أن سلسلة من الأحداث المشوقة التي تهدد كيان العائلة تتسارع، فيجد أفراد الأسرة أنفسهم في مواجهة مصيرية وصراع بين الحياة والموت. والفيلم بطولة كل من: محمد الطويان ومشعل المطيري، ويضم مجموعة متميزة من الممثلين، وجميعهم سعوديون.

وقال مدير قطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم، واين بورغ: “يسعدنا اختيار المخرج عبدالعزيز الشلاحي لنيوم كموقع مفضل لتصوير أحداث (هوبال)، المُنتج محليًا بشكل كامل، ونتطلع إلى تقديم الدعم اللازم له في جميع مراحل الإنتاج لتحويل رؤيته إلى عمل فني حي على الشاشة، في الوقت الذي يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا على المستوى المحلي”.

وأضاف: “هناك رغبة كبيرة في تحويل الكثير من القصص المشوقة والملهمة من المنطقة إلى أعمال فنية متنوعة وإنتاجات كبيرة يصل صداها إلى الساحتين الإقليمية والعالمية، ونحن فخورون بمساهمتنا في ذلك، كما أن دعمنا للجيل الجديد من صانعي الأفلام والمواهب الرائدة له أهمية استراتيجية لتطوير صناعة السينما والتلفزيون محليًا، وهو أمر أساسي لإنشاء منظومة متكاملة لدعم الأعمال الإنتاجية، بما يعزز دورنا في تمكين هذه الصناعة إقليميًا”.

مناظر طبيعية في جدة

بدوره، قال المخرج عبدالعزيز الشلاحي: “منذ العام 2018، ونحن نبحث عن مواقع فريدة لتصوير فيلمنا، ووقع اختيارنا على نيوم، وتحديدًا بجدة، حيث ستشكل المناظر الطبيعية الآسرة جزءًا محوريًا ومؤثرًا من أحداث الفيلم، وسيستخدم مدير التصوير لدينا أحدث العدسات التصويرية والمعدات الأخرى التي ستبرز روعة هذه الوجهة الاستثنائية، وتضفي أجواءً ساحرة على مشاهد الفيلم”.

وأوضح الشلاحي: “أنا متحمس للبدء في أعمال التصوير، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق قطاع الإنتاج الإعلامي في نيوم على الترحيب بنا ودعمهم للفيلم”.

فيلم هوبال

“هوبال” هو الفيلم الروائي الثالث للمخرج السعودي الشهير عبدالعزيز الشلاحي، بعد فيلمه “حد الطار The Tambour of Retribution”، الحائز على جائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تم ترشيحه لتمثيل المملكة عن فئة أفضل فيلم روائي دولي في الدورة 94 لجوائز الأوسكار في العام 2022.

ويعد كاتب سيناريو الفيلم، مفرج المجفل، هو أحد الفائزين بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي في “مهرجان أفلام السعودية” في دورته الخامسة 2019، كما أنه حاصل على جائزة التمويل في مسابقة “ضوء” لدعم الأفلام، التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية التابعة لوزارة الثقافة، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة في سبتمبر 2019 لتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتمكين ودعم المواهب السعودية في مجال الإنتاج السينمائي، من خلال إنشاء برنامج تمويل مستدام لتعزيز مكانة المحتوى السينمائي السعودي وإيصاله إلى شاشات السينما، ومختلف المنصات المحلية والعالمية.

دعم نيوم مراحل الإنتاج

وستدعم نيوم مراحل إنتاج الفيلم من خلال تسخير قدرات الإنتاج الكبيرة وخبرتها الواسعة، وتوفير طواقم العمل واختيار المواقع الأفضل للتصوير وتقديم كل الخدمات اللوجستية، حيث يتيح الموقع الاستراتيجي لاستوديوهات بَجّدة للمنتجين فرصة التصوير في مواقع نيوم التي تتميز بطبيعتها الساحرة، بالإضافة إلى توفير أحدث الاستوديوهات الصوتية ومرافق الدعم المختلفة، التي تتكون من غرف المكياج والغرف الخضراء ومكاتب الإنتاج.

وعلى مدار 18 شهرًا مضت، قدّمت نيوم الدعم لـ30 إنتاجًا سينمائيًا وعملًا تلفزيونيًا، بما في ذلك: فيلم (Desert Warrior) لروبرت ويات، بطولة أنتوني ماكي والسير بن كينغسلي، وفيلم (Dunki) من إخراج راجكومار هيراني وبطولة شاروخان، والفيلم السعودي الشهير “بين الرمال” للمخرج محمد العطاوي، وبرنامج تلفزيون الواقعي الأول من نوعه (Million Dollar Island)، بالإضافة إلى العرض التلفزيوني ذي الميزانية الأكبر في المنطقة (Rise of The Witches)، كما من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل (Exceptional) التابع لقناة MBC في يوليو المقبل، وسيُعرض عبر 200 حلقة سنويًا.