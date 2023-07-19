Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الإغلاق يستمر حتى تُصحح المخالفات

الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الصحة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت (4,285) عقوبة، منها (375) عقوبة رصدت على فئة المستشفيات، و (2,160) على المجمعات الطبية، و(1,486) على الصيدليات، و (264) على المؤسسات الصحية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ (147) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (7) مستشفيات، و (106) مجمعات طبية، و(3) صيدليات، و (31) مؤسسة صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ (934) قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (6661) مخالفة للمؤسسات الصحية.
وأبانت أنه جرى تكثيف الزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث تم تنفيذ (14853) زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2023م، وذلك استمرارًا لجهود “الصحة” في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

قد يهمّك أيضاً
ملعبان يستضيفان مباريات الهلال بـ الدوري السعودي

ملعبان يستضيفان مباريات الهلال بـ الدوري السعودي

إحباط تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاجون مخبأة في علب جبن وزعتر

إحباط تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاجون مخبأة في علب جبن...

الزيارات الرقابية التوعوية اليومية

وبينت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية التوعوية اليومية، تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، للمحافظة على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية

يذكر أن “الصحة” قد أطلقت خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية عن بعد، حيث يتم قياس الالتزام من خلال الاتصال المرئي المباشر بين المختصين في “الصحة” والمؤسسات الصحية بمشاركة خبراء مختصين في جميع المجالات الصحية، بوجود عدد محدود من أعضاء الالتزام ميدانيًا في مقر المؤسسة الصحية المستهدفة، مما يسرع في عملية القياس، ويرفع جودتها، ويخفض بشكل ملحوظ حجم الجهد، والتكلفة المالية مقارنة بالزيارات الميدانية التي كانت متبعة سابقًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم