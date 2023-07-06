الصقور السعودية تزين سماء المملكة المتحدة بعروض مذهلة

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زين فريق الصقور السعودية سماء المملكة المتحدة بعروض جوية مذهلة، ضمن مشاركته في المعرض العالمي RIAT 2023.
ونشرت وزارة الدفاع، في تغريدة عبر موقع تويتر، لقطات مصورة للعروض الجوية التي قدمها فريق الصقور السعودي خلال مشاركته في المعرض العالمي.
ولفتت وزارة الدفاع إلى أن المعرض العالمي RIAT 2023 يُعد أكبر معرض جوي عسكري في العالم.