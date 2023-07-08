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مع ضعف الشهية والكسل

الطقس الحار يسبب العصبية والتوتر

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
الطقس الحار يسبب العصبية والتوتر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، علاقة الطقس بنفسية الإنسان، مؤكدًا أنه يلعب دورًا كبيرًا في سلوكيات الناس وانفعالاتها، كما يتسبب الطقس في بعض الأمراض أحيانًا، وفي الوقت نفسه يكون علاجًا أحيانًا أخرى.

الطقس والنفسية

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الطقس والنفسية

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه في البلاد الحارة عندما تنخفض الحرارة، وتعتدل الأجواء، أو ينزل المطر يشعر الناس بالفرح والنشاط والانتعاش، في المقابل عندما ترتفع درجة الحرارة، أو تكون الأجواء غير صافية يتغير مستوى هرمونات خاصة في الجسم منها يتغير المزاج والتوازن النفسي، فيصبح الإنسان أكثر انفعالًا وعصبية وتوترًا وكسلًا، كما تضعف شهيته للأكل.

وأضاف “إذا لم تقتنع أغلق المكيف الآن وجرب بنفسك”.

الطقس والنفسية

رطوبة جدة

وكان خبير الطقس والأرصاد الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، توقع استمرار الرطوبة على جدة وتأثيرها لمدة شهرين بدءًا من 22 يوليو الجاري.

وقال الجازع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “طبعًا جدة تستمر عليها الرطوبة وتأثيرها لمدة شهرين من 07/22 حتى 09/23 برج الميزان، فالرطوبة تحضر في برج الأسد وبرج السنبلة وتقول الأمثال (إذا حضر السنبلة أصبح الإنسان كالقنبلة) وذلك لشعور الإنسان بالضيق والحرج الشديد”.

وأشار إلى أن هذا لا يعني أن الرطوبة قبل وبعد موجودة ولكن هذا قمة التأثير.

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