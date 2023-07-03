العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى طيران ناس يتسلم طائرتين إيرباص جديدتين من طراز A320neo توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب 43 درجة متوسط الحرارة العظمى بالرياض خلال يوليو مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم 242 مروحة رذاذ بارد لتلطيف الأجواء في المسجد الحرام تنفيذ حكم حد الحرابة بمصري والقتل تعزيرًا لـ4 مواطنين ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس
أكد الكاتب السعودي عبدالله ناصر العتيبي العلاقة بين الفرنسيين المسيحيين والمسلمين لم تكن على ما يرام خلال السنوات القليلة الماضية مشيرًا إلى أن الحلول السريعة والإجراءات الطارئة التي تقوم بها فرنسا اليوم لن تفلح في حل هذه الأزمة.
وأضاف: قبل أكثر من سنتين أدخل المشرعون الفرنسيون تحت قبة جمعيتهم العامة مشروع قانون “الانفصالية الإسلاموية»، بهدف صنع أساسات مناسبة لبناء تصور فرنسي عام عن كيفية مواجهة ما يوصف بـ”الإسلام المتشدد” في هذا البلد الأوروبي، الذي تقوم بناءاته الدستورية على علمانية راسخة.
أمضوا الأيام والأسابيع في جولات نقاشية عميقة حول أفضل الطرق للتعامل مع هذا “الزائر” الجديد الذي جاءهم من خارج ثقافتهم ومن خارج دائرة “الهوية الفرنسية الأصلية”.
بعضهم طرح مقترحات أقل تشددًا وأكثر تسامحًا، وبعضهم ذهب بعيدًا في الإقصاء، مثل حزب “التجمع الوطني” الذي دعا إلى سحب جنسية “المواطن الفرنسي”، الذي يُظهر سلوكًا أو تصرفًا يتعارض مع مبادئ العلمانية الفرنسية!
والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا، هل فشل أهل البلاد الأصليين في احتواء المهاجرين الجدد؟ أم أن المهاجرين الجدد لم يستطيعوا الاندماج في الثقافة الفرنسية ذات التاريخ الطويل؟ أما السؤال الأكثر وجعًا: لماذا يُعد المسلم في فرنسا مواطنًا طارئًا ومؤقتًا قد تُسحب جنسيته في أي وقت؟ لماذا يتعامل الفرنسيون “أهل البلاد الأصليين” مع المهاجرين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وكأنهم مرتبطون بثقافات ودول أخرى قد تحتويهم بعد طردهم من فرنسا؟
والسؤال الثالث المناسب لهذه المقالة: ما هي مبادئ العلمانية التي من المفترض ألا تصطدم بإيمان المسيحي واليهودي والمسلم؟
مشكلة فرنسا اليوم تتمثل في أن نخبتها السياسية تتعامى جهلًا أو عمدًا عن إدراك الفرق بين علمانية 1905 المصممة خصيصًا لـ” الشعب المسيحي المتجانس” وواقع 2023 الذي يضم خليطًا من الأديان والإثنيات المختلفة!وبسبب هذا “التعامي المقدس” تُهمش السلطة الغالبة (ابتداءً بالصحافة والجامعات ومراكز الفكر ومروراُ بمؤسسات المجتمع المدني وانتهاءً بالسلطة التنفيذية)، الثقافة الإسلامية وتعزز في مقابلها الثقافة المسيحية، وهذا ما يفجر شوارع الضواحي المهمشة بين حين وآخر لأسباب لا تبدو منطقية في الغالب.
وختم بقوله : فرنسا الآن على مفترق طرق، إما أن تطور علمانيتها لتشمل الجميع، وإما العودة للقرون الوسطى.