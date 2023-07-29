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عمل تخريبي وراء انقطاعها

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
المواطن - فريق التحرير

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تغرق المدن العراقية في ظلام دامس، بعدما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، عن توقف منظومة الكهرباء بشكل كامل بسبب حريق في محطة البكر التحويلية بمحافظة البصرة.

عطل منظومة الكهرباء في العراق

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، إن المنظومة الكهربائية تعرضت لتعطل تام، إذ أدى الحريق لانفصال الخطوط الناقلة التي تربط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى مما أدى إلى صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

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وأضافت الوزارة أن مركز السيطرة الوطني يعمل بالتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات لإعادة وحدات التوليد المنفصلة والخطوط الناقلة للكهرباء تباعًا.

عمل تخريبي وراء العطل

وأوضحت الوزارة أن وضع المنظومة سيعود للعمل بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

وكشفت وكالة الأنباء العراقية، أن الخط الناقل للكهرباء الرابط بين محافظة صلاح الدين وحديثة تعرض لعمل تخريبي أخرجه عن الخدمة في صلاح الدين الواقعة في وسط البلاد.

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