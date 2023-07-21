العصيمي: النصر يحتاج عاصفة تغيير

أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، أن نادي النصر يحتاج إلى عاصفة تغيير، من أجل ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، وعدم تكرار معاناة الموسم الماضي بعدم حصد أي بطولة.

النصر يحتاج موجة تغيير

وقال العصيمي: “النصراويون غير متفائلين حتى الآن بفريقهم والحقيقة ما يلامون، لأن الواقع يقول كذا.. صحيح الحكم بدري الآن، لكن صبغة ورائحة الموسم الماضي لازالت هي المسيطرة على الفريق”.

وأضاف في حديثه عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “ما نحتاج موجة تغيير، بل نحتاج عاصفة تغيير حقيقية تقتلع من يقف أمامها ومن لا يتحملها ويقواها”.

تغيير اللاعبين الأجانب

وتابع: “لم يسد النصر حتى الآن ولا خمسين بالمئة من احتياجات الفريق للأجانب وهذا غير مقبول أبدًا لفريق يرغب ينافس ويرغب بالذهب وحتما نتائجه مؤكدة وهي العودة للمربع الأول وموسم للنسيان”.

وواصل عبدالعزيز العصيمي حديثه قائلًا”: “المناطق الرمادية غير مقبولة يا أبيض أو أسود وشغل طبطب وليس ودلو ماء ودلو طين ما يمشي أبدًا بزمن القوة”.

وأردف: “ما لي حق بالتغيير ولا صاحب قرار ولكن كونان وأوسبينا وماشا وبيتي لا أتصور أنهم قادرون على خدمة الفريق بالمرحلة هذي لأسباب مختلفة، كريس وتاليسكا وفوفانا وبروزفييتش هم فقط الآن أجانب الفريق وغيرهم الحقيقة أنا ما أشوفهم أجانب.. النصر يحتاج تسريع ملف الأجانب بطرفين ومدافع”.

العالمي يحتاج محمد العويس

واستكمل: “محمد العويس يحتاجه العالمي، وفرصته ضعيفة مرة بناديه والأهلي والاتحاد لديهم حراس أجانب، والصندوق يستحوذ على الأربعة كلهم بمعنى.. ما المانع من تقديم عرض جاد من النصر بطلب العويس”.

واختتم العويس سلسلة تغريداته قائلًا: “الكابتن محمد آل فتيل لم يأخذ فرصة حقيقية من يوم تعاقد معه الفريق ولا أعرف الأسباب.. ختامًا النصر أمانة في أعناقكم”.