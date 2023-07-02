Icon

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك Icon 30 مليون يورو قد تُقرب بوفون من دوري روشن Icon العظية والحناء موضة تنفرد بها نساء جازان في الأعياد Icon إنجازات ميسي تُقربه من جائزة الكرة الذهبية 2023 Icon شؤون الحرمين تواصل توزيع المظلات الشمسية على الحجاج Icon تمكين المبدعين ورواد الأعمال من تقديم الخدمات للحجاج عبر 4 مسارات Icon إتلاف 15 طنًا من الملابس الجاهزة و400 كجم من المواد الغذائية بجدة Icon أرقام الهلال مع خورخي خيسوس في ولايته الأولى Icon الوسط الرياضي ينعى طلال بن منصور رئيس الاتحاد الأسبق Icon النصر يستهدف ضم دي خيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عادات تتوارثها الأجيال

العظية والحناء موضة تنفرد بها نساء جازان في الأعياد

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
العظية والحناء موضة تنفرد بها نساء جازان في الأعياد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

لازالت النساء في منطقة جازان تحافظن على العادات المتوارثة في التزيين بالمناسبات والأعياد والأعراس، على مدى أجيال متعاقبة ومن أشهرها “العظية” و “الحناء” لما تمتاز به من نواحي جمالية وروائح عطرية.

قد يهمّك أيضاً
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية

المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية

كويتي يقتل زوجته ويوزع أجزاءها على محافظات الكويت

كويتي يقتل زوجته ويوزع أجزاءها على محافظات الكويت

العظية الجيزانية

وتعتبر نبتتا “الشذاب” و”البعيثران” العطريتين من المكونات الأساسية للعظية الجيزانية المعروفة بـ “الولبة”، وتبدأ عملية ” الولبة” التي تقوم بها إحدى المتخصصات بوضع مسحوق مادة الطيب بعد تقسيم شعر الرأس إلى جزأين فيما يعرف بـ ” فرقة الشعر” وتظفيره، ومن ثم وضع مسحوق الطيب المكون من “المحلب والزر والهيل والجوزاء”، والذي يخلط مع الماء للحصول على قوام ثقيل ومتماسك، ويوضع فوقه مادة “ظُفر الطيب” التي تستخرج من “قواقع البحر” ما يضفي على مسحوق الطيب المزيد من الروائح العطرية الجذابة.

 

مسابح الفل

وبعد اكتمال عملية وضع مسحوق الطيب ومزجه بالشعر يتم وضع النبات العطري المعروف لدى الأهالي باسم ” الخطور” أو ” المخضارة” بشكل دقيق ومنظم، بعد ذلك يتم نظم “الفل” على شكل مسابح تغطي ” الخطور” من الأسفل إلى الأعلى.
وبعد أن تكتمل عملية الولبة يتم وضع ” المحف ” المرصع بالجنيهات الذهبية على منتصف الرأس أو ما يعرف بـ ” الهامة” ما يزيد من جمال ورونق العضية، ويبرز مدى اتقان عمل المولبة، حيث تحتاج هذه المهنة الكثير من الوقت والعناية والاهتمام.
كما تحرص النساء على وضع “الحناء” بمختلف أشكاله في كل المناسبات السعيدة وخاصة الأعياد، ويتم قطف الحناء الحمراء مباشرة من شجرة الحناء وسحقها على حجر يسمى “المسحقة” لتصبح مسحوقاً جافاً، وتمزج بالماء وملح الليمون حتى تتمكن السيدات من استخدامها كصبغة، ويمكن نقشها على الجلد مباشرة.

نقش الحناء

وللنقش أنواع متعددة ومن أبرزها “المشعب” وهي النقشة التقليدية لكبار السن تنقش في باطن الكف بخطوط تبدأ من أطراف الأصابع الخمسة بعد أن تصبغ بالحناء في صورة تسمى “القمع” لتلتقي تلك الخطوط في مركز الكف و”القبضة” حيث وضع الحناء في قبضة الكف بعد خلطها بمسحوقٍ من الحناء الجاف لتصبح ذات قوام ثقيل.
وتتنوع أشكال النقش الخاص بالفتيات والأطفال ومن أشهرها نقشتي “الجوري” و”اللازوردي”، بالإضافة لنقش الورود والنقش العُماني، ويتم غالباً وضع الحناء في اليوم الذي يسبق صباح العيد في مظهر من مظاهر الفرح والسرور.

الحناء

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة