العلاقات التركية الخليجية على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة

تشكل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من السعودية وقطر والإمارات، هذا الأسبوع، محطة أخرى في مسار التحول الذي تشهده السياسة الخارجية لتركيا تجاه قوى إقليمية كانت على خصومة معها استمرت لسنوات.

وتعد هذه الجولة الخليجية الأولى من نوعها لرئيس تركيا أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحديثه عن ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع دول الخليج باعتبارها دولًا شقيقة، على حد وصف أردوغان.

أدركت أنقرة أنه لابد من إقامة علاقات جيدة مع دول المنطقة لاسيما الدول الخليجية على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع وتطبيق فعلي للشعار الذي ترفعه تركيا وهو “زيادة عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم”، بحسب “بي بي سي”.