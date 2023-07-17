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حجم التبادل التجاري مع السعودية وصل لـ 3.4 مليارات دولار

العلاقات التركية الخليجية على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
العلاقات التركية الخليجية على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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تشكل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من السعودية وقطر والإمارات، هذا الأسبوع، محطة أخرى في مسار التحول الذي تشهده السياسة الخارجية لتركيا تجاه قوى إقليمية كانت على خصومة معها استمرت لسنوات.

جولة أردوغان في الخليج

وتعد هذه الجولة الخليجية الأولى من نوعها لرئيس تركيا أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحديثه عن ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع دول الخليج باعتبارها دولًا شقيقة، على حد وصف أردوغان.

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أدركت أنقرة أنه لابد من إقامة علاقات جيدة مع دول المنطقة لاسيما الدول الخليجية على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع وتطبيق فعلي للشعار الذي ترفعه تركيا وهو “زيادة عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم”، بحسب “بي بي سي”.

التبادل التجاري بين السعودية وتركيا

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن حجم التبادل التجاري مع السعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف بولاط أمام منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي عقد بمقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEIK” بإسطنبول، وقبل أيام قليلة من زيارة الرئيس أردوغان للسعودية، أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.

تطور العلاقات بين الرياض وأنقرة

وشهد المنتدى توقيع 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة في ترجمة برجماتية لما أعلنه بولاط من أن هدف تركيا يتمثل في رفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليار دولار على المدى الطويل.

ويقول الدكتور خالد محمد باطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي في جامعة الفيصل خلال حديثه لـ “بي بي سي”: إنه من الصعب تحديد من هو المستفيد الأكبر في ظل تطور العلاقات بين الرياض وأنقرة، مشددًا على أن الاستفادة المتبادلة هائلة لدى الطرفين.

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