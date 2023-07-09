العودة لنظام الفصلين الدراسيين بـ جامعة ⁧‫جدة

أعلنت جامعة جدة، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م، حسبما أعلنت إدارة الجامعة وإمارة منطقة مكة المكرمة عبر تغريدة بموقع تويتر.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة جدة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 21 ذي الحجة 1444هـ إلى يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ من خلال بوابة القبول.

تخصصات جامعة جدة

وأشار عميد القبول والتسجيل، الدكتور عيسى السلمي، إلى أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس أهمها (الذكاء الاصطناعي- الأمن السيبراني- علوم البيانات- الكيمياء الصناعية- اللغة الصينية- تصميم الأزياء- التصميم الجرافيك- الإعلام الرقمي- القانون- وغيرها من التخصصات).

برامج الدبلوم

وتواكب برامج الدبلوم للكلية التطبيقية في جامعة جدة سوق العمل مثل (إدارة الفندقة والضيافة- إدارة المستودعات- الإرشاد السياحي- الإدارة الرياضية والترويجية- تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها).