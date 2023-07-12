القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة

معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية إطلاق مسابقة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي موعد وشروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445هـ الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تعلن عن فرص تدريب وتوظيف الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية بروج للتأمين تستلم موافقة مجلس الضمان الصحي على إعادة التأهيل “تام” توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين فوضى صحية على منصات التواصل الاجتماعي مواعيد القبول والتقديم في الكلية التقنية بالطائف وصول أكثر من 326 ألف حاج إلى المدينة المنورة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.