Icon

معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية Icon إطلاق مسابقة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي Icon موعد وشروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445هـ Icon الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تعلن عن فرص تدريب وتوظيف Icon الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon بروج للتأمين تستلم موافقة مجلس الضمان الصحي على إعادة التأهيل Icon “تام” توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين Icon فوضى صحية على منصات التواصل الاجتماعي Icon مواعيد القبول والتقديم في الكلية التقنية بالطائف Icon وصول أكثر من 326 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تمت إحالتهما إلى النيابة العامة

القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي...

لويس كاسترو يبدأ عمله مع النصر

لويس كاسترو يبدأ عمله مع النصر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030
محمد بن سلمان

بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس...

محمد بن سلمان
لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار مطعم بالصين
العالم

لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار...

العالم
قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق
آخر الاخبار

قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق

آخر الاخبار
درجات الحرارة العظمى 48 في 3 مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

درجات الحرارة العظمى 48 في 3 مناطق...

السعودية اليوم
موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
الرياضة

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي...

الرياضة
نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام

السعودية اليوم
مصير وزير الدفاع الروسي بعد انتهاء تمرد فاغنر
العالم

مصير وزير الدفاع الروسي بعد انتهاء تمرد...

العالم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم